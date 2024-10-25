Воробьев внес проект трехлетнего бюджета Подмосковья в региональный парламент

Как рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, детально прорабатывать каждую статью бюджета депутаты приступят после его принятия к рассмотрению на заседании 31 октября.

«После чего свои поправки будут вносить все комитеты и фракции. Этот процесс занимает не одну неделю. Нам важно убедиться, что в главном документе все учтено и сбалансировано. Кроме того, обязательно пройдут публичные слушания, и наши жители выскажут свои предложения. Это всегда очень конкретные замечания, которые мы внимательно рассматриваем и стараемся учесть в итоговом документе», — отметил Брынцалов.

По его словам, все доходы бюджета продолжают уверенно расти — в прошлый раз удалось впервые преодолеть отметку в 1 трлн рублей. Это стало достойным ответом на санкционное давление.

«Мы сделали выводы и стали работать еще эффективнее. Новый бюджет это только подтверждает. Доходная часть планируется уже около 1,2 трлн. рублей. Грамотная политика, которая выстроена сегодня в регионе, позволяет это сделать. Расходы, соответственно, будут тоже свыше 1,2 трлн. рублей. Эти показатели — надежный гарант того, что мы выполним все социальные обязательства. А они неизменно в приоритете. Льготы, пособия, доплаты для социально незащищенных граждан — все меры поддержки будут сохранены и финансово обеспечены», — пояснил Брынцалов.

Председатель Мособлдумы подчеркнул, что более 23 млрд рублей планируют направить на поддержку предпринимательства. Подмосковье сейчас в числе регионов-лидеров в доле ВВП страны.

«Созданы удобные и понятные сервисы, хорошо себя зарекомендовали адресные меры поддержки для бизнеса. Большая работа ведется по развитию наших особых экономических зон, индустриальных парков и технопарков. Здесь важна соответствующая инфраструктура, в первую очередь транспортная доступность. Эта работа будет продолжена и обеспечена необходимыми средствами», — заверил Брынцалов.

По его словам, власти будут учитывать и те задачи, которые ставит президент Владимир Путин.

«Главная из них — поддержка участников спецоперации и их семей. Наказы жителей, собранные в ходе выборных кампаний тоже найдут отражение в новом бюджете», — резюмировал Брынцалов.