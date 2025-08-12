Москва в тройке лидеров по росту производительности труда среди мегаполисов G20

Согласно исследованию, проведенном в Финансовом университете при правительстве РФ, с 2019 по 2023 год производительность труда в Москве увеличивалась в среднем на 4,1% ежегодно. Как пояснил в комментарии для «Ведомости. Города» автор работы, профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала Финуниверситета Александр Сафонов, этот результат почти втрое превышает среднемировой уровень, который составил лишь 1,4%.

Среди лидеров

Производительность труда оценивают двумя основными способами: по объему выпускаемой продукции в расчете на один отработанный час или на одного занятого в экономике. В данном исследовании использовался второй метод, так как, по словам Сафонова, он обеспечивает более точную сопоставимость данных — из-за недостатка статистики по отработанным часам на уровне городов.

Анализ охватил официальные данные, включая информацию Росстата и Всемирного банка, по 21 крупнейшему мегаполису стран G20. Помимо Москвы, в тройку лидеров вошли Шанхай (среднегодовой рост — 5,3%) и Пекин (5,5%).

Среди других мегаполисов G20 в 2019–2023 годах самые скромные темпы роста (менее 1%) показали Нью-Йорк, Милан, Брюссель, Берлин и Сидней. В Лос-Анджелесе и Сеуле рост составил 1–2%, а в Стамбуле, Дели и Джакарте — от 2 до 3%. При этом в восьми городах из 21 зафиксирован отрицательный среднегодовой прирост, включая Токио, Торонто, Лондон и Париж.

Драйверы роста

По предварительным оценкам Росстата за апрель 2025 года, в 2023 году производительность труда в Москве выросла на 6,3%, тогда как в среднем по России — лишь на 2,3%.

Высокие позиции Москвы объясняются концентрацией квалифицированных кадров, стабильной экономикой и развитой инновационной инфраструктурой. Кроме того, положительный эффект оказала реализация в столице федерального проекта «Производительность труда».

«Производительность труда становится ключевым фактором устойчивого роста в условиях высокого уровня геополитической неопределенности», — подчеркнул Сафонов.

В материале отмечается, что по данным вышедшего в январе доклада Всемирного экономического форума (ВЭФ), более 50% замедления глобального ВВП с 2008 года связано именно со снижением темпов роста производительности. Будущее этого показателя в городах будет зависеть от двух основных факторов — технологического прогресса и качества человеческого капитала. В зависимости от их взаимодействия возможны разные сценарии — от технологического рывка до усиления социального неравенства.