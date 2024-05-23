Москва стала первой в РФ по уровню развития государственно-частного партнерства

Рейтинг ежегодно составляет Минэкономразвития России. Специалисты оценивают эффективность сотрудничества региона и частного бизнеса и динамику реализации совместных проектов. По итогам прошлого года в тройке лидеров также Нижегородская область и Санкт-Петербург.

«Москва не первый год активно привлекает частных инвесторов к решению важных для развития города задач. Например, по концессионным соглашениям предприниматели строят дороги, высокотехнологичные промышленные предприятия, больницы и школы, реставрируют исторические здания», — написал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский уточнил, что город привлекает предпринимателей к развитию инфраструктуры.

«При реализации проектов государственно-частного партнерства мы используем механизм концессии. В 2023 году инвестиции в данные проекты составили около 25 миллиардов рублей. При этом общий объем капиталовложений по концессионным соглашениям оценивается в 124,5 млрд рублей», — подчеркнул Владислав Овчинский.

ГЧП является эффективным инструментом, к которому растет интерес со стороны бизнеса. Объем инвестиций по концессионным соглашениям и ГЧП в прошлом году составил 955 млрд рублей. Это новый рекорд, на 31 млрд рублей превышающий аналогичный показатель 2022 года.

«Минэкономразвития как регулятор постоянно совершенствует сферу ГЧП. В 2023 г. был принят законопроект, направленный на повышение прозрачности механизма ГЧП. В этом году ожидаем принятия поправок, которые позволят применять механизм в космической сфере и промышленности. Важно, чтобы органы власти в регионах и муниципалитетах активнее проводили работу по привлечению инвестиций в проекты ГЧП», — отметил первый заместитель министра экономического развития РФ Илья Торосов.

В Москве в прошлом году была завершена инвестиционная стадия и введена в эксплуатацию созданная по концессии автодорога «Северный дублер Кутузовского проспекта» (проспект Багратиона) с общим объемом инвестиций более 68 млрд руб. Кроме того, заключены соглашения и обеспечен ввод в эксплуатацию других объектов в рамках иных форм ГЧП.

«Мы поддерживаем инвесторов и по задаче мэра Москвы Сергея Собянина подписываем концессионные соглашения для привлечения предпринимателей к развитию города. С 2014 года Москва и частный бизнес заключили 7 концессий. Проекты по 2 из них уже реализованы. В 2020 году был открыт Московский международный амбулаторно-онкологический центр, а в 2023 году — запущено движение по проспекту Багратиона», — заключил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Помимо этого, в рамках соглашения о государственно-частном партнерстве в сфере экологии осенью 2023 года открылся центр сбора электронного оборудования для последующей переработки.