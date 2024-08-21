Москва расширяет торгово-экономическое сотрудничество с Монголией

Столичные компании, производящие бытовую химию, косметику, высокотехнологичное оборудование и продукты питания презентовали свою продукцию во время онлайн бизнес-миссии в Монголию. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«При поддержке центра „Моспром“ столичные производители ИТ-оборудования, банкоматов, уходовой косметики, муки, мороженого, плавленых сыров и напитков провели более 110 онлайн-встреч с контрагентами из Монголии и достигли договоренностей об увеличении объема экспорта московской продукции в эту страну», — сказал Гарбузов.

Поставки российского учебного оборудования заинтересовали 3 наиболее крупных университета Монголии. Они рассматривают приобретение кульманов, интерактивных досок, и учебных роботов столичного производства.

«Мы провели более десятка встреч с представителями монгольских компаний. Повышенный интерес монгольских коллег вызвали разработанные нашей компанией и успешно поставляемые по России комплексы по физике, химии и биологии, а также учебные роботы САГА. Мы уже 18 лет на рынке, ассортимент у нас широкий и разнообразный, поэтому заинтересованность зарубежных учебных заведений, а также представителей банковской и торговой сферы к московской продукции „САГА Технологии“ очень ценна», — рассказала коммерческий директор АО «САГА Технологии» Оксана Калашникова.

Монгольский поставщик систем безопасности заинтересовался беспроводным телекоммуникационными оборудованием столичного производства. Компания-производитель готова провести обучение сотрудников работе с оборудованием, рассмотреть возможность оказания онлайн-поддержки, а также разработать индивидуальный проект контактного центра.

Производство полуфабрикатов из Монголии рассматривает поставки витаминизированной муки от столичной компании, выпускающей мучную продукцию.

Производитель плавленых сыров из столицы готов к отправке тестовых образцов продукции в магазины монгольской сети супермаркетов премиум-класса. Напитки и мороженое из Москвы будут импортировать магазины и кафе Монголии.

С 2022 года, в том числе и благодаря поддержке центра «Моспром», московские производители неэнергетической несырьевой продукции переориентировали свой экспорт и получили новых партнеров на рынках стран СНГ, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» действует цифровая платформа «Мой экспорт», на которой предприниматели могут получить поддержку. К примеру, с помощью сервиса можно бесплатно пройти онлайн обучение, получить помощь по продвижению товаров на международных маркетплейсах, аналитику, консультацию экспертов и многое другое.