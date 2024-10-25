Москва представила практики по совершенствованию системы закупок в Петербурге

В Санкт-Петербурге в пятницу завершил работу VIII Международный форум контрактных отношений. В пленарной сессии «Перспективы развития закупочного законодательства» руководитель департамента по конкурентной политике Москвы Кирилл Пуртов рассказал о практике мегаполиса по совершенствованию системы закупок.

«Экономика Москвы является крупнейшей в Российской Федерации. Объем закупок города за 9 месяцев текущего года достиг 1,4 трлн рублей, при общем объеме публичных закупок в РФ почти в 10 трлн рублей. Таким образом, на сегодняшний день каждый седьмой рубль в российской системе закупок приходится на заказчиков города Москвы. Конечно, это обязывает нас уделять отдельное внимание развитию контрактной системы города», — уточнил Пуртов.

Глава ведомства выделил основные направления работы в рамках развития контрактной системы. Это увеличение доли закупок отечественного производства, привлечение малого и среднего бизнеса в госзаказ и расширение межрегионального взаимодействия. В этом плане показательна статистика контрактных отношений между двумя крупнейшими городами России.

«Всего с 2020 года между заказчиками и поставщиками Москвы и Санкт-Петербурга заключено более 97 тыс. контрактов на 743,5 млрд рублей. Основными направлениями поставок являются услуги лизинга, строительные работы, лекарства и медицинские материалы, а также транспортные средства, в частности, локомотивы и подвижной состав», — добавил Пуртов.

Одним из факторов, который обеспечил данные показатели, стало заключение в 2018 году соглашения между субъектами о присоединении Петербурга к порталу поставщиков, которое позволило местным заказчикам проводить оперативные закупки на динамично развивающейся межрегиональной платформе.

О роли уполномоченного органа по регулированию контрактной системы рассказал заместитель руководителя департамента Александр Зинин. Он отметил работу органов правительства Москвы по цифровой трансформации и нормативному регулированию системы закупок столицы.

«Ее результатом стали автоматизация рутинных процессов, рост уровня конкуренции и увеличение доли малого и среднего предпринимательства в госзакупках», — сказал Зинин.

Кроме этого, начальник правового управления департамента Вячеслав Сахно представил предложения столицы по оптимизации законодательства о закупках

«Среди них — решение проблемы искусственного дробления закупок с помощью увеличения ценовых порогов закупок малого объема и тех, что проводятся исключительно среди субъектов малого предпринимательства, продление срока действия мер поддержки в сфере закупок и другие поправки в нормативно-правовые акты с целью снижения рисков нарушения конкуренции и появления недобросовестных поставщиков», — уточнил Сахно.

VIII Санкт-Петербургский Международный форум контрактных отношений — одно из крупнейших и значимых событий закупочной отрасли России.