Московская область автоматизировала передачу экспертных заключений в ФГИС «ТАРИФ»

Комитет по ценам и тарифам Московской области внедрил автоматизированную систему передачи экспертных заключений о тарифах в федеральную информационную систему ФГИС «ТАРИФ» с 2025 года, сообщает пресс-служба комитета по ценам и тарифам Московской области.

Комитет по ценам и тарифам Московской области реализовал проект по автоматизации загрузки экспертных заключений о тарифах в федеральную систему ФГИС «ТАРИФ». Новое решение позволяет автоматически передавать данные по водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению, что ранее требовало ручного ввода более 2 000 показателей для каждого заключения.

Внедрение модуля автоматизированного приема данных, разработанного совместно с ФАС России, позволило сократить время подготовки одного экспертного заключения с 5 до 1 часа и исключить ошибки ручного ввода. В 2026 году с помощью системы успешно передано более 1 200 экспертных заключений. По итогам Всероссийской тарифной конференции Московская область вошла в число 14 регионов, наиболее эффективно внедривших ФГИС «ТАРИФ».

Председатель комитета Олег Толмачев отметил, что проект стал важным этапом цифровой трансформации тарифного регулирования и повысил достоверность данных. Комитет планирует расширять интеграционные возможности системы, внедрять пакетную загрузку и распространять опыт на другие отрасли тарифного регулирования. С 2020 года в регионе действует информационная система АИС «ТАРИФ», охватывающая все этапы тарифного регулирования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что масштабная модернизация системы ЖКХ в Подмосковье предполагает трансформацию инфраструктуры. Используемая автоматика дает заметный результат.

«Эта масштабная продолжительная программа предполагает не только замену каких-то узлов, от задвижки котла, от магистральных труб до распределительных сетей. Речь идет еще и о трансформации», — сказал Воробьев.