Молоко дешевеет и дорожает: кто из производителей изменил цены за год

«Ценозавр»: некоторые бренды молока подорожали более чем на 10%

Стоимость молока в России за прошедший год изменилась разнонаправленно: пока одни бренды подорожали более чем на 10%, другие, напротив, снизили цену. Как изменилась ситуация за прошедший год и за три месяца 2026 г., РИАМО рассказали аналитики сервиса мониторинга цен «Ценозавр».

Эксперты отобрали молоко популярных торговых марок в стандартной таре (объемом от 900 мл до 1 литра) и проанализировали его стоимость без учета временных акционных предложений.

Изменение цен за год:

«Авида» (900 мл): -2%, средняя цена — 96,9 рубля.

«Время Му» (900 мл): -0,5%, средняя цена — 85 рублей.

«Вкуснотеево» (900 мл): -1,9%, средняя цена — 106,7 рубля.

«Домик в деревне» (930 мл): +3,9%, средняя цена — 105,3 рубля.

«Белый город» (1 л): +10,3%, средняя цена — 150,2 рубля.

«Простоквашино» (930 мл): -3,1%, средняя цена — 94 рубля.

«Экомилк» (900 мл): -7,1%, средняя цена — 91,2 рубля.

«Село Зеленое» (930 мл): -7,5%, средняя цена — 98,1 рубля.

Изменение цен с начала 2026 года:

«Авида» (900 мл): +1,1%, средняя цена — 96,9 рубля.

«Время Му» (900 мл): +1,2%, средняя цена — 85 рублей.

«Вкуснотеево» (900 мл): -0,9%, средняя цена — 106,7 рубля.

«Домик в деревне» (930 мл): -0,3%, средняя цена — 105,3 рубля.

«Белый город» (1 л): +4,2%, средняя цена — 150,2 рубля.

«Простоквашино» (930 мл): -4,1%, средняя цена — 94 рубля.

«Экомилк» (900 мл): +3,4%, средняя цена — 91,2 рубля.

«Село Зеленое» (930 мл): -1%, средняя цена — 98,1 рубля.

