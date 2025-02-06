Модернизированная банкнота 5000 рублей начала поступать в оборот в Московском регионе

О модернизированной банкноте номиналом 5000 рублей, которая появилась в денежном обороте Московского региона, 6 февраля на брифинге рассказал первый заместитель начальника ГУ Банка России по ЦФО Владимир Кныш. Пока данных купюр немного, но они уже находятся в руках москвичей и жителей области.

Еще в начале 2021 года ЦБ объявил о модернизации ряда купюр, а также о том, что планирует до конца 2025 года поэтапно обновить банкноты образца 1997 года: 10, 50, 500, 1000 и 5000 рублей.

Обновленная банкнота номиналом 5000 рублей была представлена еще в октябре 2023 года, однако банкам потребовалось время, чтобы завершить настройку оборудования для ее полноценного обращения. Сейчас она начала поступать в оборот в Московском регионе.

«На сегодняшний день в обороте находятся три разновидности пятитысячных банкнот: образца 1997 года, ее модификация 2010 года и новая банкнота 2023 года. У них одинаковый размер и схожая цветовая палитра. Пока модифицированных банкнот на руках у москвичей и жителей Подмосковья немного, поскольку они вводятся в оборот постепенно, заменяя привычные всем пятитысячные по мере износа и обветшания», — отметил Кныш.

По его словам, обновленные банкноты являются законным средством платежа и будут находиться в обращении наравне со старыми, их обязаны принимать все организации, работающие с наличными деньгами.

«Особенно обращаем внимание на то, что специально обменивать купюры, которые есть у вас на руках, на новые, модернизированные, не надо. Расплачиваться можно и привычными нам банкнотами образца 1997 года, и обновленными», — подчеркнул эксперт ЦБ.

В течение нескольких лет старые банкноты естественным путем по мере износа и обветшания будут постепенно заменяться на новые. На это уйдет довольно продолжительное время, так как срок жизни пятитысячной банкноты составляет от 5 до 10 лет, заключил Кныш.