Минтранс предложил отменить скидки на поставку угля по железной дороге

Минтранс и РЖД предложили с 2025 года отменить скидки на перевозку угля

Министерство транспорта РФ совместно с РЖД предложило с 2025 года полностью отменить скидку на транспортировку угля по железной дороге. При этом понижающие коэффициенты временно не применялись с 2022 года, сообщает РБК .

Понижающий коэффициент — это скидка, которая дается угольщикам для стимуляции поставок на экспорт. Известно, что после начала спецоперации доходы РЖД значительно снизились. Это связано с изменением структуры и объема перевозок по железной дороге.

Часть затрат удалось оптимизировать, а оставшиеся решили закрыть с помощью повышения тарифов. Это касается и временной отмены скидки для угольных компаний с 1 июня 2022 года. Однако отмена несколько раз продлевалась.

Ранее в Минэнерго РФ заявили о снижении в минувшем году доли экспорта российского угля в недружественные страны до 18%. Годом ранее этот показатель составлял 39,8%.