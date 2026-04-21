Минпромторг России введет техсбор в 250 рублей на смартфоны с 2026 года

Минпромторг России планирует с 1 сентября 2026 года ввести технологический сбор на электронику: 250 рублей за смартфон и 500 рублей за ноутбук, сообщает «Царьград» .

Минпромторг России определил параметры нового неналогового платежа для производителей и поставщиков электроники. По данным РБК, сбор за смартфон составит 250 рублей, за ноутбук — 500 рублей за единицу товара.

Платеж нужно будет вносить до поступления техники в продажу. В бизнес-сообществе опасаются, что авансовая схема негативно повлияет на оборотный капитал компаний. Участники рынка предлагают альтернативу — перечислять средства после реализации устройств.

В министерстве ранее уточняли, что механизм будут вводить поэтапно. Сначала он коснется готовой электроники, включая смартфоны и ноутбуки, затем может распространиться на компоненты с модулями. Ставка будет фиксированной и не зависеть от стоимости устройства. Максимальный размер сбора за единицу, по прежним разъяснениям, не превысит 5 тысяч рублей.

Власти объясняют инициативу необходимостью поддержки отечественного производства электроники и радиоэлектроники. При этом обязательные платежи могут отразиться на конечной цене техники для покупателей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.