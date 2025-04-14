Минпромторг предложил программу по переводу котельных на пеллеты

Глава Минпромторг РФ Антон Алиханов рассказал на совещании по развитию леспрома с участием президента РФ Владимира Путина, что министерство хочет ввести десятилетнюю программу по переводу котельных, которые работают на мазуте и угле, на пеллеты, пишет ТАСС .

По словам Алиханова, на такой перевод 12 регионам в 2023 году были предоставлены спецкредиты в размере 8 млрд руб. каждый, а ряд котельных в Архангельской области, Красноярском крае и Республике Коми уже были переведены на биотопливо.

«Чтобы заместить все выпадающие объемы экспорта по пеллетам в 1,5 млн тонн ежегодно, нам необходимо 80 млрд рублей для реконструкции котельных», — сказал министр.

По его словам, такую программу можно было бы спланировать на 10 лет до 2035 года.

«Если одобрите, Владимир Владимирович, мы сможем обновить теплогенерацию, особенно в отдаленных населенных пунктах, снизить выбросы загрязняющих веществ, поддержать леспром и производителей котельного оборудования», — добавил Алиханов.

Ранее наиболее масштабным рынком сбыта российских пеллет до запрета на экспорт был Евросоюз. По словам Алиханова, в настоящий момент Россия прорабатывает возможность их поставок в Монголию и Китай.