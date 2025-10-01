Министр экономического развития РФ провел онлайн-встречу с губернатором Кузбасса
В связи с тревожной экономической ситуацией в стране министр экономического развития РФ Максим Решетников провел рабочую онлайн-встречу с губернатором Кемеровской области Ильей Середюком. Как сообщил в своих соцсетях глава Кузбасса, причиной для срочного обсуждения стала сложная ситуация, особенно остро отразившаяся на угольной промышленности региона, сообщает Сiбдепо.
Несмотря на вызовы, федеральные власти намерены предпринять активные шаги для поддержки региона.
Ключевой приоритет в данный момент — обеспечение непрерывности инвестиционных процессов и содействие инвесторам в завершении текущих проектов. Успешная реализация этих проектов имеет решающее значение для создания новых рабочих мест и стимуляции развития региональной экономики.
Для достижения этой цели разработан детальный план мероприятий, учитывающий потребности и предложения бизнес-сообщества. Власти региона обязуются предоставлять подготовленные площадки для новых предприятий, оперативно подключать необходимые инженерные сети и максимально упрощать бюрократические процедуры. Задача — создать благоприятные условия для комфортной работы инвесторов и успешной реализации их проектов на территории Кузбасса.
