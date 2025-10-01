Министр экономического развития РФ провел онлайн-встречу с губернатором Кузбасса

В связи с тревожной экономической ситуацией в стране министр экономического развития РФ Максим Решетников провел рабочую онлайн-встречу с губернатором Кемеровской области Ильей Середюком. Как сообщил в своих соцсетях глава Кузбасса, причиной для срочного обсуждения стала сложная ситуация, особенно остро отразившаяся на угольной промышленности региона, сообщает Сiбдепо .

Несмотря на вызовы, федеральные власти намерены предпринять активные шаги для поддержки региона.

Ключевой приоритет в данный момент — обеспечение непрерывности инвестиционных процессов и содействие инвесторам в завершении текущих проектов. Успешная реализация этих проектов имеет решающее значение для создания новых рабочих мест и стимуляции развития региональной экономики.

Для достижения этой цели разработан детальный план мероприятий, учитывающий потребности и предложения бизнес-сообщества. Власти региона обязуются предоставлять подготовленные площадки для новых предприятий, оперативно подключать необходимые инженерные сети и максимально упрощать бюрократические процедуры. Задача — создать благоприятные условия для комфортной работы инвесторов и успешной реализации их проектов на территории Кузбасса.

