Минфин РФ попросил суд остановить корпоративные права кипрского владельца «Альфы»

Министерство финансов РФ обратилось в арбитражный суд, требуя ограничить корпоративные права кипрских ABH Financial Limited и Alfastrakhovanie Holdings Limited на АО «АБ холдинг» и ООО «ЮНС-Холдинг». Ответчики — иностранные владельцы Альфа-банка и «АльфаСтрахования», сообщает Агентство Бизнес Новостей .

В Минфине заявили, что 1 апреля АО «АБ Холдинг» и ООО «ЮНС-Холдинг» стали экономически значимыми организациями по решению кабмина России. Ведомство, в свою очередь, получило право обратиться в суд с просьбой приостановить корпоративные права иностранных компаний в их отношении.

Как добавили в министерстве, в реалиях антироссийского экономического давления со стороны ABH Financial Limited и Alfastrakhovanie Holdings Limited «совершаются действия (допускается бездействие)», которые мешают деятельности Альфа-банка и «АльфаСтрахования».

Если приостановить корпоративные права иностранцев на эти экономически значимые компании, то получится исключить препятствия для их работы на отечественном финансовом рынке, уверены в ведомстве.