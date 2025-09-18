Минфин предложил снизить ставку по семейной ипотеке

Замминистра финансов РФ Иван Чебесков заявил, что в настоящее время ведомство рассматривает механизм снижения ставки по семейной ипотеке с увеличениями числа детей в семье, сообщает ТАСС .

«Мы сейчас эту работу ведем, понимаем, что есть запрос на то, чтобы семейная ипотека была более направлена на демографическое стимулирование, чтобы она была более адресной», — сказал Чебесков на Московском финансовом форуме (МФФ).

Замглавы Минфина добавил, что одним из ключевых предложений является установление различных ставок в зависимости от количества детей в семье. Это позволит снижать ставки для многодетных семей, предоставляя демографические стимулы.

Ранее бывший министр финансов России, экономист Михаил Задорнов заявил, что на сегодняшний день рыночная ипотека «бессмысленна» из-за высоких ставок, при этом льготный иоптечный кредит все еще останется выгодным.