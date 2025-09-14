Экс-министр финансов РФ Задорнов назвал сегодняшнюю ипотеку бессмысленной

«По сегодняшним ставкам без льгот ипотека бессмысленна. Зачем несколько раз переплачивать за квадратные метры, если это экономически невыгодно», — сказал Задорнов.

Он уточнил, что сейчас льготная ипотека все еще останется выгодной, а рыночную человек может взять, если только рассчитывает на рефинансирование при уменьшении ключевой ставки.

В стране ключевая ставка вернется к нейтральному значению — то есть такому уровню, когда Центробанку не нужно будет ни стимулировать экономику, ни сдерживать темпы повышения цен — при достижении инфляцией таргета в 4%. Сегодня Банк России оценивает данный уровень в 7,5-8,5%, а экс-министр финансов — в 7,5-8%.

Кроме того, к нейтральной ставке необходимо прибавить надбавку банков, которая в среднем она составляет 2,5 процентного пункта. По мнению Задорнова, тогда выгодной ставка по рыночной ипотеке будет в районе 10%.