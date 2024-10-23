Минфин готов изменить закон, чтобы устранить налоговый казус при сделках IPO

В 2025 году покупатели акций на IPO могут столкнуться с начислением НДФЛ на материальную выгоду по формальным основаниям, но чтобы этого не случилось, Минфин готов оперативно внести правки в закон. Такое заявление прозвучало на Форуме розничных инвесторов — 2024.

«Действительно, проблематика есть, мы ее внутри министерства финансов обсуждали с налоговым блоком. Договорились о том, что мы правим профильное законодательство, чтобы эти котировки были рыночными. Нашли инструмент, где это поправить и как», — заявил заместитель директора департамента финансовой политики Минфина Павел Шахлевич.

По словам Шахлевича, эту инициативу уже обсудили с Центробанком в рабочем порядке и в ближайшее время постараются оперативно продвинуть. Вероятность того, что изменения будут внесены в Налоговый кодекс, высока, но, скорее всего, они коснутся профильного законодательства — то есть тех, кто именно купил акции на IPO и попал под проблематику роста цены.