Миллиардеры с бизнесом в Красноярском крае вошли в рейтинг Forbes

сегодня в 12:03

Потанин, Мельниченко и Дерипаска стали самыми богатыми людьми мира в 2026 г

Журнал Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей мира в 2026 году. В список вошли бизнесмены с активами в Красноярском крае, сообщает prmira.ru .

Владимир Потанин, возглавляющий «Норникель», является наиболее состоятельным лицом среди связанных с Красноярским краем предпринимателей. В глобальном рейтинге миллиардеров он занял 79-ю позицию, а внутри страны — вторую. Оценка его состояния достигла 29,7 млрд долларов, тогда как годом ранее она составляла 24,2 млрд.

Основу активов Потанина формируют: 37% акций ГМК «Норильский никель», 41% «Т-Банка» и доля в «Яндексе» через компанию «Каталитик Пипл».

Андрей Мельниченко с семьей, бенефициары СУЭК, расположились на 127-м месте мирового и 8-м российского рейтингов. По данным Forbes, их капитал равен 20,4 млрд долларов, увеличившись с 17,4 млрд за предыдущий год.

Состояние Мельниченко сосредоточено в трастах, которым принадлежат акции производителя удобрений «Еврохим» и угольного гиганта СУЭК.

Следующим в перечне значится Олег Дерипаска. Он занял 498-ю строчку в мировом рейтинге и 24-ю среди россиян. Оценка его активов — 7,6 млрд долларов против 4,1 млрд год назад.

В капитал Дерипаски входят холдинг En+, «Русал» (включающий Красноярскую ГЭС и Красноярский алюминиевый завод), а также группа ГАЗ.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.