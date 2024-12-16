сегодня в 12:30

Металлопродукция из Подмосковья используется по всей России и за ее пределами

ООО «МегаТорг-Профиль» в городском округе Солнечногорск производит металлопродукцию для строительства и отделки, которая используется не только по всей России, но и за пределами страны. Предприятие было основано в 2011 году, сообщает пресс-служба администрации округа.

Продукцию компании использовали для реконструкции Курского вокзала, строительства СК «Олимпийский», нового корпуса Третьяковской галереи, Балтийской школы искусств, атомной электростанции «Аккую» в Турции, БЦ STONE Tower, жилых комплексов Sidney City, Prime Park, «Сердце столицы» и во многих других проектах.

Завод выпускает продукцию под брендом «Завод СТиВ». На предприятии трудятся более 140 сотрудников, в основном это жители городского округа.

Компания работает со всеми видами листового металла на заказ. Производство оснащено современными станками с числовым программным управлением. Есть собственный автопарк для доставки. Изготавливает в среднем более 1 500 тонн металлопродукции в месяц, в том числе — нестандартные металлоизделия по индивидуальным чертежам. Сотрудничает с крупными строительными девелоперами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.