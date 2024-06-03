Металлоперерабатывающий цех запущен на земле за 1 рубль в Домодедове

Масштабный проект по расширению производства уникального оборудования в отрасли металлообработки реализовала компания «Технопарк «Импульс», завершившая строительство нового цеха в г. о. Домодедово. Участок под реализацию импортозамещающего проекта предприятие получило на льготных условиях в рамках программы «Земля за 1 рубль». Об этом сообщила пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«В Домодедове на участке площадью 0,5 га завершено строительство металлоперерабатывающего цеха, объект успешно введен. Объем инвестиций в этот проект составляет 220 млн рублей, а его реализация позволила создать более 30 новых рабочих мест для жителей округа», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она отметила, что это уже третий завод, введенный на земле за 1 рубль. На земельный участок по льготной арендной ставке может претендовать предприятие, создающее или расширяющее производство для выпуска импортозамещающей продукции — востребованной на рынке и способной заместить иностранные аналоги.

Ранее компания «Технопарк «Импульс» успешно завершила проект с инвестициями в 750 млн рублей по строительству цеха в Домодедове. Здесь выпускают гидромолоты и навесное оборудование для сельского хозяйства.

Разработка и выпуск навесного оборудования для дорожно‐строительной техники является основным направлением деятельности компании. Так, предприятие выпускает уникальные гидромолоты собственной разработки, полностью замещающие импортные аналоги, а по отдельным характеристикам — и превосходящие «иностранцев» по качеству.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.