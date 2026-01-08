McDonald’s зарегистрировал в РФ товарный знак мороженого

Эта информация появилась в электронной базе Роспатента.

Отмечается, что компания подала заявки в декабре 2024 года, а в январе 2026 года Роспатент принял решение зарегистрировать товарный знак.

Ранее в McDonald’s, по подсчетам юристов, внесли в реестр более 20 новых обозначений, включая «Роял Чизбургер» и Big Mac.

McDonald’s прекратила свою деятельность в России в марте 2022 года, объясняя это операционными и логистическими проблемами. Впоследствии российский предприниматель Александр Говор приобрел активы американской сети и запустил рестораны под брендом «Вкусно — и точка». Согласно условиям сделки, у McDonald’s сохраняется возможность обратного выкупа бизнеса в течение 15 лет.

