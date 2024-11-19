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Матрасы из Шатуры вызвали интерес на международной выставке

18 ноября открылась международная выставка «МЕБЕЛЬ» — крупнейшая отраслевая выставка, которая ежегодно становится главным событием мебельного рынка в России и Восточной Европе, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Каждую осень в «Экспоцентре» собираются ведущие мировые бренды и производители, дизайнеры и специалисты по интерьеру для демонстрации новых коллекций и лучших образцов мебельной моды, эффективного делового общения и развития бизнеса.

Посетители выставки могут ознакомится с широким выбором элитной и бюджетной мебели для спален, столовых, гостиных, детских, а также кухни от производителя, диваны и кресла, мебельная фурнитура, отделочные материалы и разнообразные предметы интерьера.

Городской округ Шатура на выставке представляет Компания «Mr.Mattress», крупнейший производитель матрасов.

Огромный интерес вызвал уникальный беспружинный Матрас 005 шатурской компании.

Матрас создан из инновационной натуральной испанской соевой пены и премиальных материалов. Также шатурской компанией на выставке представлена обновленная коллекция мягких матрасов Signature.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.