Массовый сбой произошел в работе Т-Банка и СБП

Россияне пожаловались на неполадки в работе сервисов Т-Банка и СБП. Это следует из данных на сайте Downdetector.su .

Сбой в работе системы быстрых платежей обнаружили в Магаданской области, Республике Адыгея, Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Марий-Эл и Удмуртской Республике. Пользователи жалуются на то, что им временно недоступны переводы. Некоторым россиянам не пришли деньги, отправленные через СПБ.

Между тем сервисы Т-Банка тоже не работают. Пользователи не могут зайти в личный кабинет, им не приходят переводы, не работает оплата по картам. На сбой в работе Т-Банка пожаловались жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Республики Адыгея, Приморского края и Московской области.

Причина неполадок в работе Т-Банка и СБП не раскрывается.