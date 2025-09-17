Мария Багреева: Красноярский край подключился к московскому Порталу поставщиков

сегодня в 09:20

Красноярский край стал 43-м субъектом РФ, государственные и муниципальные учреждения которого теперь могут закупать необходимые товары, работы и услуги через московский портал поставщиков. Об этом сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Она уточнила, что в сентябре текущего года к порталу поставщиков присоединился 43-й регион — Красноярский край. За последние пять лет количество регионов, учреждения которых имеют возможность размещать закупки на этой платформе, увеличилось на четверть.

«Количество заказчиков увеличилось почти на треть и превышает 60 тыс. Подключение к порталу открывает возможность государственным и муниципальным организациям региона – школам, детским садам, больницам, органам власти – оптимизировать закупочную деятельность», — отметила Багреева.

Заммэра добавила, что проведение торгов в онлайн-формате дает заказчикам возможность работать с поставщиками со всей России, приобретать товары, работы и услуги по выгодным ценам и тем самым экономить бюджетные средства.

Соотношение на портале составляет шесть поставщиков на одного заказчика. Подобный баланс создает высокую конкуренцию, что приводит к снижению начальных цен в котировочных сессиях в среднем на 14%.

По словам руководителя департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилла Пуртова, Красноярский край является одним из активных регионов-поставщиков на площадке. За первые шесть месяцев текущего года объем сделок, заключенных красноярскими предпринимателями, достиг 213 млн рублей.

«Теперь оценить преимущества госзакупок на электронной платформе смогут и заказчики из этого региона», — добавил Пуртов.

Портал поставщиков был создан в 2013 году для автоматизации закупок небольшого объема. Ассортимент товаров, работ и услуг, предлагаемых бизнесом, включает более 3,2 млн уникальных позиций. Ежедневно на площадке заключается порядка 1,5 тыс. контрактов.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что по итогам первого полугодия 2025 года суммарный объем закупок на портале составил почти 58 млрд рублей.

Функциональным заказчиком платформы выступает столичный департамент по конкурентной политике, а за ее техническое развитие отвечает департамент информационных технологий города Москвы.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует целям регионального проекта Москвы «Цифровое государственное управление» и нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».