Мантуров осмотрел радиоэлектронное и лазерное производство во Фрязине

Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров осмотрел индустриальные площадки в подмосковном Фрязине. Он посетил инновационный технопарк «Исток — РТУ МИРЭА», «Лазеруан» и «Научно-производственное предприятие „Исток“ им. А. И. Шокина», сообщили в аппарате первого вице-премьера.

Инновационный технопарк «Исток — РТУ МИРЭА» возвели при поддержке госкорпорации «Ростех». Его площадь составляет около 3,7 тыс. кв. м. Там есть современные лаборатории, полигон для беспилотников, кибердром и арена для организации «Битвы роботов». В технопарке будут на практике готовить школьников и студентов для заводов в сфере радиоэлектроники.

Технопарк возвели в структуре Передовой инженерной школы «СВЧ-электроники» при участии НПП «Исток» им. Шокина, входящего в холдинг «Росэл» госкорпорации «Ростех» вместе с РТУ МИРЭА. В образовательном комплексе есть лаборатории для изучения естественно-научных дисциплин, информационных технологий, основ конструирования, 3D-печати, узловой сборки, компьютерного моделирования, автоматизации. Будущих специалистов учат программировать, там проводят лекции по кибербезопасности, проектированию радиоэлектронных изделий, схемотехнике, системам «умного» дома, материаловедению и иным направлениям. Также в технопарке функционируют киберспортивный центр, полигоны для соревнований дронов и роботов.

0:15

«Технопарк станет кузницей инженеров нового поколения, владеющих передовыми практическими знаниями в области СВЧ-электроники. Сегодня это одна из ключевых компетенций для промышленности и проектирования. Образовательные программы здесь будут строиться на реальных кейсах и задачах предприятий, а, значит, школьники и студенты с первых шагов будут вовлечены в работу, напрямую связанную с потребностями производства», — рассказал Мантуров.

У учащихся будут наставники, ими станут сотрудники «Ростеха» с большим опытом. Благодаря этому на заводы будут приходить специалисты, разбирающиеся в том, что нужно отрасли. Также они будут готовы формировать для РФ прорывные решения, подчеркнул первый зампред правительства России.

Еще Мантуров посетил «Научно-производственное предприятие „Исток“ им. А. И. Шокина». Там разрабатывают и изготавливают современные и перспективные электронные устройства, радиоаппаратуру. Помимо этого, он провел осмотр производственной площадки «Лазеруан». Предприятие изготавливает лазерную, волоконную технику. Товары изготавливаются для разных областей науки, промышленности и медицины.

0:10

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти Подмосковья стараются использовать различные меры поддержки резидентов. Они связаны не только со льготами, но и с взаимодействием, совместной работой, офсетными контрактами.

«Наши партнеры не просто запускают заводы, предприятия, они имеют амбиции по расширению, дальнейшей экспансии. Мы это, безусловно, поддерживаем», — подчеркнул губернатор.

