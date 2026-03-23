Малый бизнес Подмосковья получит льготы по НДС со II квартала

Малый бизнес и предприятия общепита Подмосковья смогут применять льготы по НДС уже со II квартала 2026 года при выполнении квартальных показателей. Президент России поддержал инициативу о введении переходного периода к налоговой реформе, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Президент России одобрил предложение Минэкономразвития РФ о введении переходного периода для адаптации малого бизнеса к налоговой реформе 2026 года. Теперь право на налоговые льготы, включая освобождение от НДС, будет определяться по результатам кварталов 2026 года, а не по итогам предыдущего календарного года.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области пояснили, что ранее предприниматели не могли воспользоваться преференциями, даже если достигали необходимых показателей в начале года, но не соответствовали критериям по итогам 2025 года. Новый порядок снимает это ограничение: при выполнении требований по итогам I квартала 2026 года льготы можно применять уже со II квартала.

Для предприятий общественного питания региона это особенно актуально. При соблюдении условия по уровню заработной платы не ниже среднеотраслевого бизнес сможет оперативно получить освобождение от НДС. Повышение зарплат в начале года позволит компаниям воспользоваться мерой поддержки уже во втором квартале. Переходный период призван обеспечить поэтапную адаптацию малого бизнеса к новым налоговым условиям и сделать механизм предоставления льгот более гибким.

Губернатор Подмосковья отметил, что в регионе 30% оборота всей экономики составляет малый бизнес.

«Последние несколько лет на него давят то коронавирус, то санкции. Но плюсы малого бизнеса в том, что он может и хрупкий, но быстрее адаптируется к внешним условиям и восстанавливается за счет гибкости», — написал глава региона.