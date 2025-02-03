Майнеры могут отчитаться о криптовалюте в личном кабинете налогоплательщика

Российские майнеры могут задекларировать полученную цифровую валюту в личном кабинете налогоплательщика, сообщает пресс-служба ФНС России в Telegram-канале .

Чтобы отчитаться о намайненной криптовалюте, необходимо зайти в личный кабинет (ЛК) с помощью квалифицированной электронной подписи. Там нужно заполнить форму: в ЛК физических лиц — в разделе «майнинг», в ЛК юридических лиц — в разделе «майнинг цифровой валюты».

В ЛК ИП следует перейти в жизненные ситуации и выбрать «Майнинг цифровой валюты».

ИП и юрилица смогут передать информацию о намайненной валюте только в том случае, если они есть в Реестре майнеров и операторов.

Отчитаться о криптовалюте майнеры должны не позднее 20 числа месяца, следующего за тем, в котором она была получена. Больше информации об этом можно найти на сайте.

В понедельник стало известно, что курс биткойна рухнул ниже 93 тыс. долларов. Это произошло из-за торговой войны США и Канады.