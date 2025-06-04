Ломбарды выступили против ситуации с мошенниками

Ломбарды России столкнулись с новой проблемой — участились случаи, когда правоохранительные органы обязывают их возвращать ценности, сданные клиентами под давлением мошенников, пишет газета «Известия» .

По данным ассоциаций отрасли, с начала года зафиксировано уже несколько десятков таких инцидентов, что вызывает серьезное беспокойство у представителей бизнеса.

Мошенники под различными предлогами вынуждают граждан сдавать драгоценности в ломбарды, а полученные средства переводить на подконтрольные счета. Когда потерпевшие обращаются в полицию, суды обязывают ломбарды возвращать изъятые вещи без компенсации.

«Для микропредприятий это двойной удар — они теряют и залог, и потенциальный доход», — поясняет Мария Поспелова из Ассоциации развития ломбардов. По ее словам, хотя случаев пока не много (20-30 по стране), они создают опасный прецедент.

Действующее законодательство четко регулирует этот вопрос: ломбард обязан вернуть вещь либо при погашении займа, либо по решению правоохранительных органов.

«Закон на стороне потребителя, и это правильно», — отмечает адвокат Екатерина Баглаева.

Отраслевые объединения направили обращения в МВД, Генпрокуратуру и ЦБ с просьбой пересмотреть подход. Их аргумент: ломбарды не могут знать о мошеннических схемах, в отличие от банков, которые обязаны проверять подозрительные переводы.

Эксперты сомневаются в необходимости изменений.

«Да, бизнес несет убытки, но защита граждан должна оставаться приоритетом», — считает финансовый аналитик.

В ЦБ подтвердили получение обращения, но не указали, будут ли вноситься поправки в законодательство.