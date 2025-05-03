Ликсутов: в технополисе Москвы начали производить образцы «клеточных» лекарств

Компания «Акрус Биомед», резидент столичной ОЭЗ, начала выпуск образцов инновационных лекарственных препаратов для клинических испытаний. Эти средства, содержащие клетки пациентов, предназначены для терапии тяжелых ожогов, травм суставов и повреждений спинного мозга. Это первые в России препараты подобного рода, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что по распоряжению Мэра Москвы в особой экономической зоне активно развиваются биотехнологии. Более 20 предприятий работают над инновационными решениями в этой сфере.

«В ОЭЗ заключено восемь офсетных контрактов с городом по выпуску инновационных лекарственных препаратов. Один из резидентов, специализирующийся на создании препаратов на основе соматических клеток человека, приступил к производству образцов для клинических исследований в интересах трех разработчиков — ведущих научных биомедицинских центров страны», — отметил Ликсутов.

Он добавил, что это значимый шаг в развитии высокотехнологичных методов лечения, включая тканевую инженерию — прорывное направление персонализированной регенеративной медицины.

На сегодня в России лишь несколько компаний обладают лицензиями на производство высокотехнологичных лекарственных препаратов (ВТЛП), предназначенных для лечения тяжелых патологий: критических ожогов, пролежней, трофических язв (включая диабетическую стопу), хронических ран, заболеваний опорно-двигательного аппарата, поражений нервной системы и онкологии.

Первой в Москве лицензию Минпромторга получила «Акрус Биомед» в мае 2024 года, что позволило ей начать выпуск ВТЛП для клинических испытаний, поскольку ни один такой препарат пока не одобрен для применения в России. Производство соответствует стандарту GMP, что дает российским разработчикам клеточных и тканеинженерных препаратов возможность создавать на мощностях резидента ОЭЗ образцы продукции для всех фаз клинических исследований.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, компания также готовится к выпуску образцов биологического и дермального эквивалентов кожи, разработанных на основе технологий Института биологии развития им. Н. К. Кольцова РАН, и ожидает разрешения на их клинические испытания.

«Выращенная кожа будет поставляться в столичные клиники и клиники других российских городов. Мощность производства составит до 70 тыс. единиц в год. Инвестиции в проект — свыше 470 млн рублей», — сказал Гарбузов.

Первые образцы ВТЛП уже проходят клинические исследования.

Как отметил заместитель директора компании «Акрус Биомед» Юрий Суханов, испытания начались для трех клеточных препаратов, предназначенных для лечения последствий травм позвоночника, суставов и тяжелых ожогов. Образцы произведены компанией «Акрус Биомед» в ОЭЗ «Технополис Москва». Это первые подобные исследования в России.

«Также сотрудники нашей компании делятся опытом новых биотехнологий со студентами РНИМУ им. Н. И. Пирогова, где на единственной в России кафедре клеточной биомедицины читают лекции. Также на базе нашего предприятия проводятся циклы повышения квалификации по клеточной и генной терапии для специалистов государственных учреждений», — добавил Суханов.

Производственная площадка компании в ОЭЗ «Технополис Москва» (локация «Печатники») создавалась с 2019 года.

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев подчеркнул, что компания выбрала эту площадку благодаря преимуществам столичной ОЭЗ, включая готовую инфраструктуру с подключением к инженерным сетям, что позволяет организовать производство по международным стандартам GMP. Статус резидента дает налоговые льготы, высвобождая средства для развития предприятия.

«Компания продолжает разработку новых „клеточных“ продуктов — наиболее перспективных средств лечения постинфарктных и постинсультных состояний, полиорганной недостаточности, реабилитации химиотерапии, а также препаратов для активного долголетия», — подытожил Дегтев.