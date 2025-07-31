Ликсутов: в Москве создают оборудование для ремонта и монтажа электроники

Предприятия столицы демонстрируют высокий профессионализм, разрабатывая современное оборудование для монтажа и ремонта электронных устройств, что способствует значительному росту объемов поставок. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что по поручению мэра Сергея Собянина город оказывает компаниям комплексную поддержку, создавая благоприятные условия для развития промышленных отраслей. Благодаря этому предприятия модернизируют производство, увеличивают мощности и укрепляют свои рыночные позиции.

«За январь–май 2025-го объем поставок станков, машин и оборудования для обработки металлов и других твердых материалов в Москве вырос почти в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — отметил Ликсутов.

В столице действуют более 260 машиностроительных предприятий. Для них доступно свыше 20 мер поддержки, включая льготное инвесткредитование, офсетные контракты и другие инструменты, помогающие модернизировать производство и внедрять инновационные технологии.

По словам министра правительства Москвы, главы департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, московские производители оперативно реагируют на изменения рынка, подтверждая свою компетентность созданием конкурентоспособных высокотехнологичных решений для разных отраслей.

«За первые пять месяцев 2025-го предприятия города реализовали машин и оборудования на сумму более 88,5 млрд рублей. Регулярные разработки новых технологических решений позволяют компаниям укреплять свои позиции и поддерживать высокий уровень конкурентоспособности», — рассказал Гарбузов.

Одним из примеров таких разработок является профессиональная инфракрасная паяльная станция ИК-650 МЕГА от компании «НТФ ТЕХНО-АЛЬЯНС Электроникс», предназначенная для ремонта и сборки электроники. Её главное преимущество — большая рабочая поверхность (540×365 мм), позволяющая удобно размещать даже крупные платы. Система обеспечивает равномерный нагрев без деформации, с точностью температуры до 2 градусов в диапазоне от 50 до 350°C. Управление осуществляется через программу «Термопро-центр», которая автоматически настраивает параметры, контролирует процесс в реальном времени и охлаждает плату после завершения работы.

Как отметил генеральный директор компании Евгений Шулика, особую ценность представляет встроенное ПО «Термопро-центр», обеспечивающее цифровое управление пайкой.

«Система позволяет автоматически создавать термопрофили, контролировать температуру в реальном времени и осуществлять автоматическое охлаждение после завершения процесса. Благодаря своим характеристикам она особенно эффективна при работе с крупногабаритными платами, где критически важно обеспечить равномерный нагрев всей поверхности при сохранении целостности компонентов», — сказал Шулика.

Станция используется для ремонта промышленного оборудования, серверных систем, пайки материнских плат и обслуживания коммуникационной техники.

Еще один столичный производитель, «М2КРАФТ», представил компактную инфракрасную паяльную станцию MICRO. Она предназначена для точной и надежной пайки любых электронных компонентов. Несмотря на низкое энергопотребление, устройство поддерживает стабильную температуру, что позволяет работать даже с чувствительными к перегреву элементами. Оборудование оказывает минимальное тепловое воздействие и имеет несколько режимов работы нагревателя. Благодаря эргономичному дизайну, простому управлению и возможности работы от аккумулятора, станция подходит как для профессионалов в микроэлектронике, так и для учебных целей.