Ликсутов: «Технополис Москва» запустил 30 современных производств в 2024 году

На территории особой экономической зоны «Технополис Москва» в 2024 году запустили 30 высокотехнологичных производств. Площадка «Печатники» стала лидером по открытию новых линий, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Москва активно реализует поддержку промышленности, которая ведет к наращиванию технологического суверенитета, по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. В 2024 году на площадках особой экономической зоны столицы было открыто 30 высокотехнологичных предприятий. Лидером по количеству новых производств стали „Печатники“. Здесь начали свою деятельность 16 компаний, которые выпускают медицинскую технику, лекарства, БАДы и многое другое», — сказал Максим Ликсутов.

Косметика

Фото - © Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Летом прошлого года ввели в эксплуатацию площадку компании «Мезоформула», которая выпускает инновационную косметику. В октябре выпустили первую партию косметики в тубах.

Около 10 тысяч единиц продукции было произведено в прошлом году. При этом в начале 2025 года предприятие планирует увеличить мощность производства до 50 тыс. единиц в месяц.

Беспилотники

Фото - © Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов отметил, что еще 14 новых объектов промышленности запустили на площадках «Руднево», «Алабушево» и МИЭТ. Например, на площадках «Руднево» активно развивается отрасль беспилотных авиационных систем.

«В 2024 году там свои производства запустили семь компаний. Они выпускают электронику, одноплатные компьютеры и периферийное оборудование для беспилотных летательных аппаратов как коптерного, так и самолетного типов. Например, компания „Диджитал Лаб“ будет ежегодно производить 21 тысячу комплектующих», — сказал Гарбузов.

Еще одна компания запустила более шести линий производства различных аккумуляторов для БПЛА.

Микроэлектроника

Фото - © Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Производители микроэлектроники активно развиваются на площадке «Алабушево» в Зеленограде. Генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев отметил, что одной из крупнейших компаний является «Резонит плюс», которая производит около 5,5 млрд квадратных дециметров плат каждый год.

«В ближайшие полтора-два года завод увеличит объем выпуска продукции на 50%. Продукция компании востребована во многих отраслях: телекоммуникациях, автомобильной технике, медицине, светодиодной технике, а также в потребительской и промышленной электронике. Увеличение производительности и расширение технологических возможностей позволит выпускать более сложную электронику», — сказал Дегтев.

Особая экономическая зона «Технополис Москва» — это территория с особым юридическим статусом. На ней действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Уже несколько лет ОЭЗ является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.