Ликсутов: рост промышленности Москвы к 2030 году обеспечат ключевые отрасли

Основной вклад в развитие индустриального сектора столицы до 2030 года внесут пять основных отраслей: радиоэлектроника, электромобилестроение, производство лекарств, продуктов питания и медицинских изделий, поделился заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

На данные отрасли придется свыше 80% роста валовой добавленной стоимости (ВДС) обрабатывающей промышленности столицы. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем блоге, что к 2030 году доля столицы в ВДС промышленности России увеличится с 18 до 22%.

«В рамках стратегии развития промышленности Москвы до 2030 года, утвержденной мэром Москвы Сергеем Собяниным, определены пять ключевых отраслей. Это радиоэлектроника, которая включает микроэлектронику и фотонику, электромобилестроение, а также пищевое, фармацевтическое и медицинское направления. Они станут драйверами роста и обеспечат более 80% от общего увеличения валовой добавленной стоимости индустриального сектора до конца десятилетия — в денежном выражении свыше 2,2 трлн рублей», — уточнил Ликсутов.

При этом наибольший вклад среди отраслей внесет радиоэлектроника (в том числе микроэлектроника и фотоника), на сектор придется 40% от общего прироста ВДС. Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов отметил, что Москва делает ставку на поддержку высокотехнологичных секторов: их доля к 2030 году в выручке московской промышленности вырастет с 42 до более чем 50%.

«Это повысит устойчивость экономики города, усилит его позиции как глобального научно-производственного центра. Созданию и развитию высокотехнологичных предприятий в том числе будет способствовать дальнейшая кластеризация, которая помогает обеспечивать промышленную синергию и развивать новые компетенции», — поделился Гарбузов.

Согласно стратегии развития промышленности, принятой Сергеем Собяниным, обрабатывающая отрасль стала важнейшей движущей силой экономики города. Сегодня правительство Москвы сосредоточено на поддержке приоритетных высокотехнологичных производств, а также повышении доступности и качества индустриальной инфраструктуры.

