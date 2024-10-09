Ликсутов: промобъекты с инфраструктурой появятся в Москве по городской программе

На развитие промышленного потенциала Москвы в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда привлекут более 210 млрд рублей инвестиций, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Реализация проектов индустриального строительства в рамках программы стимулирования создания МПТ, которую утвердил мэр Москвы Сергей Собянин, способствует развитию научно-технического потенциала города и дает возможность бизнесу найти современные площадки.

«Всего по этой программе инвесторы возведут в разных районах города более 820 тыс. кв. м недвижимости промышленного назначения, инвестиции в создание новых мест приложения труда превысят 210 млрд рублей», — добавил Ликсутов.

До 2029 года в обмен на льготу от города инвесторы возведут в столице порядка 16 новых объектов промышленной инфраструктуры, где появится более 12 тыс. рабочих мест. Около половины из них введут в эксплуатацию уже в следующем году.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов прокомментировал, что в следующем году по программе стимулирования создания МПТ введут в эксплуатацию 7 промышленных объектов.

«Например, в Зеленограде завершится возведение четырех заводов строительной отрасли. Предприятия будут выпускать газобетонные блоки, фасадные конструкции, стройматериалы и дома на колесах. В Походном проезде на северо-западе столицы введем в эксплуатацию завод по производству архитектурного бетона. Предприятие по выпуску фасадных систем и светопрозрачных конструкций появится в ТиНАО. А на западе Москвы откроется технологический промышленный парк для локализации пищевых производств. Суммарно город получит более тысячи новых рабочих мест», — отметил он.

В 2026 году планируется завершить строительство второй очереди промышленного технопарка «Алабушево» на территории ОЭЗ «Технополис Москва», технологического промышленного парка «Сенькино» в Краснопахорском районе ТиНАО, промышленного комплекса в составе технопарка креативных индустрий «Густав» в Марьиной роще СВАО, промышленно-производственного объекта в Молжаниновском районе САО, завода крупномодульного домостроения в районе Внуково ТиНАО. Реализация проектов создаст почти 8,5 тыс. новых рабочих мест.

«В рамках программы МПТ Capital Group успешно развивает востребованное на рынке направление технопарков, а также имеет возможность оптимизировать затраты на реализацию жилых проектов. После ввода второй очереди „Алабушева“ комплекс будет включать в себя пять корпусов и офисное здание. При этом в каждом корпусе, помимо производственной зоны, выделены площади для лабораторий и проектных офисов. В целом рост числа новых рабочих мест стимулирует городскую экономику, что положительно сказывается на инвестиционном климате столицы», — уточнил директор по правовым вопросам, член правления Capital Group Владимир Галактионов.

В 2027 году в ЗелАО завершат строительство промышленно-производственного комплекса, где разместится несколько предприятий по выпуску строительных материалов. Помимо этого, в ТиНАО возведут фабрику по производству элементов каркаса и отделки. Трудоустроиться туда смогут более 700 человек.

Еще один промкомплекс для локализации предприятий пищевой и легкой промышленности на 2 тыс. рабочих мест введут в эксплуатацию в 2028 году.

Направить заявку для участия в программе застройщики могут через онлайн-сервис на Инвестиционном портале Москвы.