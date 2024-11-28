Ликсутов: предприятия Москвы увеличили выпуск химической продукции

Предприятия столицы по итогам трех кварталов текущего года нарастили выпуск чистящих и моющих средств, лакокрасочных материалов, шампуней, косметики и другой химической продукции на 16,2%. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он напомнил, что московский рынок химической промышленностью обеспечивают около 260 предприятий.

«По поручению Сергея Собянина город оказывает им всестороннюю поддержку. Так, по итогам января — сентября 2024 года компании химпрома увеличили выпуск более чем на 16% и отгрузили товаров на сумму свыше 171,5 млрд рублей — это на 20,5% превышает показатели аналогичного периода прошлого года», — сказал Ликсутов.

Он добавил, что конкурентоспособность и высокое качество столичной продукции подтверждаются устойчивым ростом промпроизводства и объемов поставки.

В указанном периоде столичные предприятия почти в 2,3 раза нарастили отгрузку лаков, красок и других материалов. Такой продукции поставили более чем на 17,1 млрд рублей.

Также промышленниками было отгружено на 57,4 млрд рублей косметических и парфюмерных изделий, мыла, полирующих, чистящих и моющих средств. Это на 10% превышает показатели аналогичного периода 2023 года.

«За три квартала текущего года предприятия нарастили выпуск моющих средств более чем в 2,7 раза, изготовив свыше 23,7 млн т изделий, производство духов выросло в 2,1 раза — компании создали свыше 2,7 млн флаконов. Кроме того, в Москве произвели примерно 132,7 млн шампуней и прочих средств для ухода за волосами, что в 2,2 раза превышает показатели января — сентября 2023 года», — сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов.

Производство средств для макияжа глаз и губ увеличилось почти на четверть, а выпуск косметических изделий по уходу за кожей лица вырос на 40%.

Московским компаниям на сегодняшний день доступно свыше 20 инструментов поддержки, в том числе нефинансовых и финансовых. Благодаря им предприниматели могут повышать качество продукции, расширять экспорт, приобретать новое оборудование и наращивать производство товаров, которые востребованы как в столице и других российских регионах, так и за границей.