Ликсутов: 28 предприятий стали лауреатами премии «Лидеры промышленности Москвы»

Победителям премии «Лидеры промышленности Москвы» вручили награды. Церемония вручения состоялась во второй раз в День промышленности столицы, лауреатами стали 28 компаний, рассказал заместитель мэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В индустриальном секторе Москвы сегодня действует уже более 4,5 тысячи предприятий, на которых трудятся свыше 750 тысяч высококвалифицированных специалистов. В знак уважения к многовековым традициям столичного производства, а также для поддержки бизнеса в 2017 году по инициативе (мэра столицы — ред.) Сергея Собянина был учрежден День московской промышленности. Так, 7 октября мы отмечаем заслуги городских предприятий в рамках премии «Лидеры промышленности Москвы». Максим Ликсутов заместитель мэра города по вопросам транспорта и промышленности

В 2024 году лауреатами стали 28 компаний. 10 предприятий были награждены за первое место. Среди них есть изготовители кабелей, сладостей, лазерных систем и других товаров, подчеркнул Ликсутов.

Номинаций в премии было всего девять. Победителей выбирали в: «Открытое промышленное предприятие», «Высокоэффективное промышленное предприятие», «Эффективный резидент ОЭЗ», «Молодой промышленник», «Крупнейший построенный промышленный объект», «Экспортноориентированное предприятие», «Спортивное промышленное предприятие», «Рост производительности труда», «RnD-прорыв». Также была спецноминация — «Новые технологии городской мобильности».

Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов сказал, что промышленность мегаполиса стабильно растет и развивается. С 2019 года объем производства в обрабатывающих отраслях города увеличился более чем в два раза.

«Проведение подобных мероприятий подчеркивает значительный вклад компаний в укрепление технологического суверенитета и рост конкурентоспособности столичной индустрии на мировой арене», — отметил Гарбузов.

Премия «Лидеры промышленности Москвы» помогает улучшить репутацию рабочих специальностей, сделать их более престижными. Это делается для того, чтобы замотивировать молодых профессионалов идти в сферу. Помимо этого, награждение проводится, чтобы поддержать инновационные предприятия и продемонстрировать достижения, которых удалось добиться мегаполису, подчеркнул министр правительства столицы.

В номинации «Эффективный резидент ОЭЗ» выиграла компания-изготовитель медикаментов для лечения тяжелых наследственных и опасных для жизни болезней.

Фото - © Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Победителем в номинации максимальный рост производительности труда стал Московский кабельный завод. Он работает в статусе промышленного комплекса.

Компания с 1997 года изготавливает специальные огнестойкие кабели, сборки. Продукцию используют в разных областях.

«RnD-прорывом» стала московская фирма, которая изготавливает лазерные системы. Она базируется на площадке особой экономической зоны «Технополис Москва».

Расположенные в столице фабрики кондитерской компании, одной из крупнейших в РФ, тоже получили награду. В 2024 году они провели около 3,5 тыс. экскурсий во время проекта «Открой Моспром».

В рамках Дня московской промышленности прошла торжественная процедура вручения почетного знака «Заслуженный промышленник города Москвы» работникам шести заводов. Они трудились в разных отраслях — авиа-, машиностроительной, на производстве микроэлектроники, авто.

В Москве действует ряд мер, которые делают город более привлекательным с точки зрения инвестиций для промышленников. В столице можно развивать предприятия любых масштабов — как мелкие, так и средние, крупные.

Для московских бизнесменов доступно около 20 видов мер поддержки. Выдаются кредиты и субсидии.

Москва — мегаполис с развитой промышленностью. Каждый год в городе начинает работать около 150 промышленных предприятий и компаний. Они изготавливают разные виды продукции, используют инновации и наращивают объемы продаж.