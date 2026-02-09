Курс юаня в феврале: эксперт раскрыл, что поддержит и ослабит китайскую валюту

Рубль и юань на Московской бирже находятся под влиянием противостоящих факторов: высокой ключевой ставки ЦБ РФ и улучшающейся статистики китайской экономики. В каком диапазоне будет торговаться китайская валюта в середине февраля и каковы главные драйверы для обеих валют, РИАМО рассказал директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

На стороне рубля в паре с юанем продолжает оставаться ДКП российского регулятора. Между тем рубль демонстрировал ослабление к юаню на Московской бирже на фоне свежих данных Минфина о недополучении нефтегазовых доходов, отмечает эксперт.

«В фокусе на предстоящей неделе — решение по ключевой ставке, от которой ожидаем сохранения ее неизменной. Все еще высокая ключевая ставка ЦБ продолжает оказывать поддержку национальной валюте, делая рублевые инструменты привлекательными для россиян», — комментирует Тимошенко.

Между тем среди оптимистичных факторов для юаня, способных поддержать его курс, — свежая статистика по китайской экономике. В частности — публикация индекса PMI сектора услуг КНР, который в первый месяц года продемонстрировал рост относительно декабря прошлого года. Оптимизма сфере услуг добавило увеличение количества свежих заказов на фоне повышения зарубежных продаж, объясняет финансист.

Торговый диапазон юаня с 9 по 13 февраля составит 11,00-11,25 рубля, прогнозирует эксперт.

