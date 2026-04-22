Крым планирует возобновить промысел осетровых в Азовском море

Министр сельского хозяйства Республики Крым Денис Кратюк заявил о планах возобновить промысел осетровых в Азовском море. Власти уже обсуждают с учеными меры по восстановлению популяции, сообщает «Крым 24» .

Денис Кратюк рассказал, что профильное ведомство ведет переговоры со специалистами о шагах по увеличению численности осетровых — одного из самых ценных видов рыб региона.

По его словам, ключевой задачей станет определение научно обоснованных объемов допустимого улова. Это необходимо для сохранения биоразнообразия и устойчивого использования ресурсов Азовского моря.

Министр также отметил необходимость модернизации переработки и сбыта продукции. Сейчас рыбу нередко продают в необработанном виде, тогда как спрос ориентирован на готовые к употреблению, замороженные и консервированные продукты.

Вопросы добычи и переработки осетровых планируют вынести на обсуждение на высоком уровне, учитывая их значение для экономики региона и продовольственного рынка.

