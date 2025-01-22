Контейнеры для отходов из переработанного пластика изготавливают в Подмосковье

Из переработанного пластика в Подмосковье делают новые баки для сбора отходов, сообщает пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

В подмосковном Егорьевске работает завод по переработке полимеров, получаемых из твердых коммунальных отходов, а также предприятие по выпуску готовых изделий из пластика.

Крупнейший завод по переработке пластика был запущен в регионе в прошлом году. По мощностям комплекс способен перерабатывать более 60 тыс. тонн отходов в год.

Производственная цепочка выглядит следующим образом: на расположенном рядом комплексе переработки отходов отбирают более 20 видов пластиковых отходов. Затем пригодные вторичные ресурсы передают на завод, где из них делают вторичную гранулу. Далее из этой гранулы на другом заводе изготавливают мусорные контейнеры и паллеты. Содержание вторичной гранулы в таких изделиях — от 30 до 100%.

На предприятии с применением вторичного сырья могут изготавливать до 120 тыс новых контейнеров в год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.