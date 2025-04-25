Конкуренция на рынке труда в IT в России демонстрирует здоровые показатели

В России на рынке труда отметили здоровую конкуренцию для начинающих в IT

Аналитики сервиса по поиску работы и российской платформы онлайн-обучения рассказали о том, что в России конкуренция на рынке труда для начинающих IT-специалистов находится на уровне здоровых показателей, а дополнительное образование по профессии значительно увеличивает шансы на успешное трудоустройство, сообщает «ФедералПресс» .

«Исследование проводилось на основе данных о 29 тыс. резюме и более чем 30 тыс. вакансий в сфере информационных технологий за 2024 год. Выяснилось, что средний уровень конкуренции среди „джуниоров“ составляет 7,1 резюме на одну вакансию», — заявили специалисты сервиса hh.ru.

Отмечается, что анализ проводился по самым основным направлениям в создании и продвижении цифровых технологий, например, аналитика, Data Science, программирование, тестирование, продакт-менеджмент, дизайн, маркетинг и управление проектами.

В результате наиболее низкий уровень конкуренции анализ показал среди маркетологов, что составляет 4,5 резюме на одну вакансию, далее в топе продакт-менеджеры — 5,3 резюме, менеджеры проектов — 6,4 резюме, Data Science — 16,6, дизайн — 14,6 и тестирование — 14,1.

Также специалисты сервиса отметили, что кандидатов, прошедших практико-ориентированные курсы на 28% получают больше приглашений на собеседования. Директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова добавила, что курсы дают специалистам практические навыки и нарабатывают портфолио. Более того, такие кандидаты могут претендовать на более высокую зарплату в среднем на 10%.