Кондитерскую фабрику «Сокол» временно закрыли из-за зефира без сахара

В пресс-службе Роспотребнадзора заявили о приостановке работы кондитерской фабрики «Сокол». Есть информация, что множество людей могли отравиться зефиром без сахара, который производили на предприятии, сообщает ТАСС .

Информация об отравлении зефиром появилась в Сети. Из-за поступающих жалоб продажу лакомства приостановили в «Перекрестке», «Пятерочке» и онлайн-гипермаркете Vprok.ru.

Управление Роспотребнадзора по Московской области начало проверку. Специалисты отобрали пробы сырья и готовых сладостей, воды и взяли смывы выпускаемой продукции. Также проходит экспертиза маркировки. В том числе во время проверки выявили многочисленные нарушения санитарных норм. Документы передали в суд для административной приостановки деятельности фабрики.

«По предписанию Управления Роспотребнадзора по Московской области предприятием прекращено действие деклараций о соответствии на данную продукцию», — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Тем временем коммерческий директор кондитерской фабрики «Сокол» Михаил Шамис заявил о решении подать в суд из-за попавшей в Сеть информации, которая порочит имя компании. По его словам, жалоб на продукт за целый год набралось всего 31.