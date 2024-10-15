В «Пятерочке» и «Перекрестки» больше не продают зефир, которым отравились люди
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Сетевые магазины «Перекресток» и «Пятерочка» больше не продают зефир, которым отравились некоторые россияне. Фирма X5 Group выясняет подробности произошедшего, сообщает «Подъем».
Клиенты «Перекрестка» и «Пятерочки» пожаловались Telegram-каналу Mash на отравление зефирами «Жизель» и «Классический». Якобы от них происходят вздутие, диарея и боли в животе. Оба товара изготавливают на одном предприятии.
На оба вида зефира прямых жалоб в «Перекрестке» и «Пятерочке», а также на горячей линии, не было. Однако из-за негативных отзывов пользователей его продажу все же решили остановить. Все продукты заблокированы, их нельзя «пробить» ни в одном магазине сетей.
В составе обеих марок зефиров есть мальтит. Это сахарозаменитель, который медленно усваивается в кишечнике и в больших количествах может вызвать понос, а также другие неприятные симптомы.
Ранее Роспотребнадзор проверил завод-изготовитель «диарейных зефиров» в Дмитрове. Представители производства отмечали, что с продукцией все в порядке. Причина неприятных ощущений в том, что покупатели едят слишком много зефира за раз, из-за чего у них и возникает расстройство кишечника.