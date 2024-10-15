Зефир раздора: производитель якобы «диарейной» сладости решил обратиться в суд

Коммерческий директор кондитерской фабрики «Сокол» Михаил Шамис заявил о решении подать в суд из-за попавшей в Сеть информации, которая порочит имя компании, сообщает РБК .

Речь идет о сообщениях про якобы отравление множества людей «диарейными зефирками», которые продавались в магазинах «ВкусВилл», «Пятерочка» и «Перекресток». Производителем сладости под брендами «Жизель» и «Сокол», которую назвали причиной недомогания, является подмосковная фабрика.

Первым фабрику «Сокол» в массовом отравлении обвинил Mash. Затем информация разлетелась по другим Telegram-каналам. Шамис подчеркнул, что данные сведения не соответствуют действительности.

«Мы готовим иск о сведениях, порочащих нашу репутацию, и будем требовать опубликовать опровержения. Сейчас делаем расчет ущерба от опубликования недостоверных сведений», — сказал коммерческий директор.

По его словам, в Telegram-каналах всплыли все жалобы на продукт — за целый год их набралось всего 31. Шамис отметил, что большинство из них может быть связано с индивидуальной непереносимостью компонентов, входящих в состав зефира на мальтите.

Мальтит — это сахарозаменитель, который нужно употреблять в умеренных количествах, иначе он может вызвать диарею. По мнению Шамиса, злоупотребление сладостью в том числе повлияло на наличие негативных отзывов.