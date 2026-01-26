Компания «Реалитек» стала лидером по индустриальным проектам в Подмосковье в 2025 г

Компания «Реалитек» из Балашихи заняла первое место по количеству реализованных индустриальных проектов и объему инвестиций в Восточном Подмосковье по итогам 2025 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Компания «Реалитек» реализовала 53,6 га под строительство промышленно-логистических объектов, что на 10% больше, чем в 2024 году. Общий объем инвестиций резидентов в проекты компании достиг 13 миллиардов рублей. Более 100 резидентов разместили свои производственные, складские и логистические центры на площадках «Реалитек».

Генеральный директор компании Виталий Коляда отметил, что инвестиции партнеров способствуют развитию промышленности и экономики Московской области, созданию новых рабочих мест и внедрению современных технологий.

Индустриальный парк «Милованов» в Балашихе стал самой востребованной локацией: здесь реализовано более 270 тысяч квадратных метров земли, а объем инвестиций составил 6 миллиардов рублей. Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области присвоило парку знак качества.

В 2025 году компания также запустила проекты в новых локациях и представила инновационный формат «real industrial». Первый проект в этом формате планируется ввести в эксплуатацию в первом полугодии 2026 года. В настоящее время «Реалитек» управляет девятью индустриальными и пятью промышленно-логистическими парками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковные индустриальные парки востребованы у зарубежного и отечественного бизнеса.

«Что касается экономики, у нас все очень неплохо, слава богу. Мы понимаем, что дальше нужно готовить индустриальные парки, чтобы реализовывать новые проекты. У нас есть запросы от китайских партнеров, Индия интересуется, белорусы — мы сотрудничаем с Республикой Беларусь», — сказал Воробьев.