Компания из Домодедово начала экспорт БАДов в Кыргызстан

Фармацевтическая компания «Инитиум-Фарм» из Домодедова заключила первый экспортный контракт и поставила продукцию в Кыргызстан в 2026 году при поддержке Фонда поддержки ВЭД Московской области, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

В рамках дебютной поставки компания отгрузила партнерам из Кыргызстана два препарата — «КардиоОрганик®» и «ВитаТерпен Актив®». Продукция создана на основе природных терпенов пихты сибирской и применяется в направлениях anti-age и превентивной медицины.

«В рамках этого контракта мы отгрузили два наших препарата: «КардиоОрганик®» и «ВитаТерпен Актив®». Первый является геропротектором для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений метаболизма, а второй — гепатопротектором для защиты и восстановления печени», — пояснил руководитель экспортного направления компании «Инитиум-Фарм» Константин Волков.

Договоренности с новым партнером были достигнуты на межрегиональной бизнес-миссии в Казани, организованной в 2026 году Фондом поддержки ВЭД МО. Компания также провела переговоры с потенциальными партнерами из Казахстана, Армении и Турции и рассматривает выход на рынки стран ЕАЭС и СНГ, а в перспективе — Китая, Вьетнама, ОАЭ и Индии.

В апреле 2026 года «Инитиум-Фарм» представила продукцию на выставке TIHE 2026 в Ташкенте в составе коллективного стенда Московской области. Узнать о международных мероприятиях для экспортеров можно на сайте фонда: https://exportmo.ru/events. Поддержка осуществляется в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Компания разрабатывает препараты на основе выделенных из хвойных пород терпеноидов, включая флагманский противовоспалительный препарат «Абисил®». Партнерское производство в Московской области ведет ООО «КоролевФарм».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.