Компания «Импэкс-Сервис» в Рузском округе отметила 10-летие работы

Заместитель главы Рузского муниципального округа Оксана Котова поздравила коллектив и генерального директора компании «Импэкс-Сервис» Юрия Письменного с 10-летием предприятия.

Компания специализируется на выпуске пластмассовых изделий для упаковки товаров и за время работы зарекомендовала себя как надежный производитель. «Импэкс-Сервис» обеспечивает потребности пищевой промышленности и играет важную роль в экономике округа.

Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев отметил высокий профессионализм сотрудников и вклад предприятия в развитие промышленного потенциала территории. Он пожелал компании дальнейшего роста и новых достижений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.