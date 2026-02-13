Компания «Импэкс-Сервис» в Рузском округе отметила 10-летие работы
Фото - © Администрация Рузского муниципального округа
Предприятие «Импэкс-Сервис», производящее пластмассовые изделия для упаковки, отпраздновало 10-летний юбилей в Рузском округе 13 февраля, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Заместитель главы Рузского муниципального округа Оксана Котова поздравила коллектив и генерального директора компании «Импэкс-Сервис» Юрия Письменного с 10-летием предприятия.
Компания специализируется на выпуске пластмассовых изделий для упаковки товаров и за время работы зарекомендовала себя как надежный производитель. «Импэкс-Сервис» обеспечивает потребности пищевой промышленности и играет важную роль в экономике округа.
Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев отметил высокий профессионализм сотрудников и вклад предприятия в развитие промышленного потенциала территории. Он пожелал компании дальнейшего роста и новых достижений.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.
«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.