Компания «Апиценна» стала резидентом индустриального парка «Милованов» в Балашихе

Российская компания «Апиценна», специализирующаяся на высокотехнологичном производстве ветеринарных препаратов, вступила в число резидентов индустриального парка «Милованов» в Балашихе. На своей площадке «Апиценна» разместит склад ветеринарной продукции, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Общая площадь объекта резидента — 4 тысячи квадратных метров. Реализацией проекта занимается компания «Реалитек».

«Решение войти в состав индустриального парка „Милованов“ стало важным этапом на пути дальнейшего развития и расширения влияния бренда „Апиценна“ на российском и международном уровнях. Индустриальный парк имеет отличное расположение, что позволяет оперативно доставлять продукцию потребителям, минимизировать транспортные расходы и эффективно взаимодействовать с партнерами. Благодаря этому мы сможем увеличить производительность, снизить издержки и предложить покупателям лучшие условия сотрудничества. Мы благодарны девелоперской компании „Реалитек“ за качественную реализацию проекта „Милованов“, — отметил генеральный директор компании „Апиценна“ Олег Бардадын.

Индустриальный парк «Милованов» в Балашихе — масштабный проект площадью 117 гектаров. На его территории планируется создать около 2 500 рабочих мест.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.