Компании Подмосковья пригласили на выставку «Здравоохранение-2026» в декабре

Фонд поддержки ВЭД Московской области принимает заявки от региональных компаний на участие в выставке «Здравоохранение-2026», которая пройдет 7–10 декабря в Москве, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Международная выставка медицинской техники, изделий медицинского назначения и расходных материалов «Здравоохранение-2026» пройдет 7–10 декабря в Москве. Выставка проводится с 1974 года и считается одной из крупнейших в России специализированных площадок для медицинской отрасли. Она объединяет производителей, разработчиков, ученых, медиков и представителей профильных органов власти.

К участию приглашают подмосковных производителей медицинской техники, расходных материалов, изделий для лабораторной диагностики, медицинской мебели и упаковки. Подать заявку также могут разработчики цифровых медицинских технологий и поставщики инжиниринговых услуг по оснащению медучреждений.

Компании смогут представить продукцию потенциальным заказчикам, найти новые каналы сбыта и обсудить экспортные поставки. На выставке запланированы переговоры с партнерами из Беларуси, Китая, Ирана, Турции и других стран. Условия участия и порядок подачи заявки опубликованы на сайте: https://exportmo.ru/medical2026.

Информация о мероприятиях для экспортеров размещена в разделе «Мероприятия»: https://exportmo.ru/events. Даты могут измениться по независящим от фонда причинам, поэтому их рекомендуют уточнять. Узнать о мерах поддержки можно на инвестиционном портале региона: https://export.invest.mosreg.ru/catalog. Поддержка предпринимателей ведется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

При поддержке национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» российские предприниматели могут бесплатно пользоваться десятками сервисов и получать сотни услуг — от расчета бизнес-плана до льготного кредитования. Компании сводят к минимуму издержки, в разы повышая производительность и прибыль, получают гранты на перспективные технологические стартапы, осваивают эффективное управление в условиях постоянных изменений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.