Компании Подмосковья получили 450 млн руб в виде субсидий на покупку оборудования

В рамках субсидирования части затрат предприятий Московской области на покупку промышленного оборудования в 2024 году компании региона получили порядка 450 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

«Общий объем поддержки в рамках компенсации части затрат подмосковных компаний на приобретение оборудования по итогам прошлого года составил 447 млн рублей. Получателями этой поддержки стали 35 предприятий региона», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московкой области Екатерина Зиновьева.

Получателями поддержки стали предприятия из самых разных сфер деятельности. Так, компания «Роялтафт», занимающаяся производством ковров и ковровых изделий, получила в рамках субсидии 20 млн рублей. Общий объем инвестиций предприятия в приобретение трех единиц оборудования составил почти 52 млн рублей.

Еще одним получателем поддержки стала компания «Вилсен пластик», занятая в сфере производства пластмассовых изделий для упаковывания товаров. Размер субсидии также составил 20 млн рублей, а общие инвестиции превысили 57 млн рублей. Компания приобрела машину для формирования и укупорки ламинатных туб (тюбиков) для парфюмерно-косметической продукции.

Компания «Русский гранит» в рамках приобретения станка для обработки камня и станка для пилки гранита и мрамора получила субсидию в размере более 11 млн рублей. Общие инвестиции предприятия, занятого в сфере обработки и отделки камней и производстве керамической плитки, составили почти 30 млн рублей.

Распределение субсидий осуществлялось в рамках конкурсного отбора. В соответствии с условиями программы, предприятия могли компенсировать до 50% затрат, осуществленных в рамках приобретения нового промышленного оборудования, его монтаж, пуско-наладку и т. д. Максимальный размер субсидии — 20 млн рублей.

Поддержка предпринимателей в Московской области осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Больше о поддержке бизнеса в регионе можно узнать на созданном в рамках регинвестстандарта инвестпортале Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.