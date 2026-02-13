Коломенская компания получила четыре золотые медали на выставке «Продэкспо-2026»

Компания «Коломенское» из Коломны завоевала четыре золотые медали на конкурсе «Лучший продукт года-2026» в рамках международной выставки «Продэкспо-2026», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

ООО «Коломенское» из Коломны стало обладателем высших наград в четырех номинациях престижного конкурса «Лучший продукт года-2026». Золотые медали получили новые продукты компании: термостатный биойогурт с коллагеном и бифидобактериями, йогурт «Коломенский» с вкусами вишни, черешни и шоколада, молочный десерт «Панна котта» из сливок с шоколадным вкусом и пудинг «Коломенский» со вкусом натуральной ванили на основе сливок.

Конкурс прошел в выставочном центре «Крокус Экспо» в Москве в рамках 33-й Международной выставки пищевой продукции, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2026», завершившейся 12 февраля. В мероприятии участвовало около 350 компаний, которые представили более 1400 образцов продукции.

Компания «Коломенское» работает с 1964 года и сохраняет высокие стандарты качества на протяжении всей своей истории.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область сегодня является лидером в стране по производству сыра, кондитерской продукции, мороженого, кисломолочной продукции, мясных продуктов.

«Мы сегодня в стране по сыру, кондитерке, мороженому, кисломолочке, мясным продуктам, хлебу, по готовым блюдам и по тепличным овощам, и экспорту являемся лидерами. Это, на мой взгляд, очень серьезный аргумент для того, чтобы мы и дальше использовали способы, которые поддерживают наш аграрный бизнес», — сказал Воробьев.