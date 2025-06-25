Количество ПВЗ в Санкт-Петербурге за год выросло на 32,5%

В пресс-службе геосервиса 2 ГИС рассказали, что в Северной столице за год количество пунктов выдачи заказов увеличилось на 32,5%, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

В этом году Петербург остался на втором месте в рейтинге по темпам роста числа ПВЗ среди городов-миллионников. На сегодняшний момент в городе насчитывает около 8,3 тыс. точек. Данная отметка в 2 раза меньше, чем в Москве, но и явно больше, чем в регионах.

За последние 12 месяцев количество ПВЗ в 16 городах-миллионниках увеличилось на 32%. Наиболее яркий рост был замечен в Новосибирске, Нижнем Новгороде и Челябинске. На втором месте по количеству пунктов после Москвы находится Краснодар.

«Количество ПВЗ в миллионниках с июня 2024 по июнь 2025 выросло с 38,5 до 51 тыс. (на 32,4%). В Новосибирске самый заметный прирост — на 41,2% (с 1,6 до 2,4 тыс.). Близки по темпам Челябинск (40,9%) и Нижний Новгород (40% ровно)», — заявлено в сообщении.