Кофейный завод в Рузском округе запустил проект по росту производительности

Предприятие «Московская кофейня на паяхъ» в поселке Тучково Рузского округа присоединилось к федеральному проекту «Производительность труда». Стартовое совещание прошло на прошлой неделе, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Компания «Московская кофейня на паяхъ» входит в пятерку лидеров российского рынка кофе и имеет более 50 международных и российских наград. В рамках проекта на предприятии внедрят инструменты бережливого производства.

Пилотным направлением выбрали производство сублимированного кофе. Специалисты Регионального центра компетенций Московской области совместно с сотрудниками предприятия будут оптимизировать производственные процессы.

Планируется сократить время протекания процессов на 10%, уменьшить объем незавершенного производства на 10% и увеличить выработку на рабочих местах более чем на 15%.

Федеральный проект «Производительность труда» реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Для участия необходимо подать заявку на платформе Производительность.рф. Подробная информация о мерах поддержки бизнеса размещена на инвестиционном портале Московской области: https://invest.mosreg.ru/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.